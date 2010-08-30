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المستوطنون بغلاف غزة: ضحكنا على الطائرات الورقية في البداية لكنها أصبحت كابوس

الثلاثاء 24 أبريل 2018 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون بغلاف غزة: ضحكنا على الطائرات الورقية في البداية لكنها أصبحت كابوس



وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء إن المزارعون في مستوطنات غلاف غزة في حالة تأهب شديدة خوفا من احتراق محاصيلهم.

وأوضحت الصحيفة، أن الأضرار الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة وصلت عشرات الآلاف من الشواكل، مبينة أن "أحد المستوطنين المزارعين يقول: في البداية اعتقدنا أنها وسيلة مضحكة وغير مجدية لكننا ارتكبنا خطأً فادحا فهذا السلاح البدائي سبب لنا أضرار فادحة".

وتابعت نقلاً عن المستوطنين "نراقب الحدود عن كثب وعندما نرى طائرة ورقية قادمة من جهة غزة نوقف عملنا ونتابع أين ستقع وما الضرر الذي ستلحقه".

#المستوطنون #الطائرات الورقية #غزة

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