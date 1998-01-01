شاب يتعرض لهجوم قرش وعضة دب ولسعة أفعى!

وكالات / سما /

تعرض الشاب ديلان ماكوليامز للسعة أفعى وعضة دب في الرأس وهجوم سمكة قرش ظن أنها اقتلعت رجله في هاواي، كل ذلك في أقل من أربعة أعوام.

وأفاد الشاب الأمريكي البالغ 20 عاما وهو من كولورادو لصحيفة "ستار ادفرتايزر" في هونولولو التي أوردت مغامرته الأخيرة: "أهلي ممتنون لأني لا أزال على قيد الحياة".

وكان ديلان يمارس رياضة "باديبورد" قبالة جزيرة كاواي عندما هاجمته سمكة قرش يبلغ طولها المترين وعضته في الرجل.

حيث تمكن الشاب، وهو مدرب على تقنيات البقاء في ظروف قصوى، اجتياز مسافة 30 متراً ليصل إلى الشاطئ حيث اتصل أحد المارة بخدمات الإسعاف.

وروى قائلاً: "كنت أخشى أن أكون فقدت نصف رجلي"، واحتاج ديلان ماكوليامز لسبع غرز في نهاية المطاف لعلاج رجله. وفي تموز/يوليو الماضي احتاج الى تسع غرز في الرأس عندما هاجمه دب بني وهو نائم في مخيم صيفي في كولورادو. وخطيت مغامرته هذه بتغطية إعلامية عالمية.

فقد استفاق الشاب حينها ورأسه عالق بين فكي الدب الذي راح يجره على الأرض.

وسبق له أن تعرض لعضة أفعى خلال نزهة في يوتاه، إلا أن اللسعة لم تكن بخطرة وشعر بعدها فقط بالأعياء لبضعة أيام.









