جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أنهت حياة طفلها بـ 13 طعنة لهذا السبب!

الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنهت حياة طفلها بـ 13 طعنة لهذا السبب!



وكالات / سما /

ارتكبت أم جريمة شنيعة بحق طفلها البالغ من العمر خمس سنوات ، حيث أقدمت على طعنه 13 طعنه وهو في سريره .

وحكمت محكمة أوكسفورد على الأم إيما جاكسون 41 عاماً، بقضاء بقية حياتها داخل مصحة للأمراض النفسية.

وأصيبت الأم "جاكسون" بحالة من الإنفصام ، وعانت طوال سنوات من الأوهام ، وقالت في التحقيقات إنه ليس لديها أي ذاكرة عن الحادث.

وحكم القاضي على الأم بأن قتلها كان نتيجة لمرض الفصام الشخصي "شيزوفرينيا" وذلك بعد توقفها عن تناول مضادات الاكتئاب.

وكان معلمو الطفل دقوا ناقوس الخطر بعد عدم حضور الطفل الى المدرسة لمدة يومين، وفشلهم بالاتصال بجاكسون، حيث تم ابلاغ الشرطة بعد زيارة معلم في مدرستة الابتدائية لمنزل العائلة، ولاحظ حركة غريبة وراء ستائر المنزل .

وعثر الضباط على الطفل البالغ من العمر خمس سنوات ميتاً في غرفه نومه وهو مطعون طعنات في الصدر والظهر، فيما كانت أمه تعاني من جروح في معصميها ورقبتها.

وسألت الضباط عما إذا كان ابنها لا يزال نائماً، وقد تم اعتقالها وعلاجها في مستشفى جون رادكليف في أكسفورد، وفي النهاية حُكم عليها بالحبس إلى أجل غير مسمى في المستشفى بموجب قانون الصحة العقلية في محكمة أوكسفورد يوم الجمعة.

#الطفل #جريمة

أخبار ذات صلة

صور.. لهذا السبب .. عروس تحلق شعرها يوم زفافها!

لهذا السبب حُكِمَ على رجل بعدم لمس زوجته عامين!

لهذا السبب تُمنع الطائرات من المرور فوق الكعبة

ورد الخال: طالبت بزواج المرأة من رجلين لهذا السبب

50 ألف فتاة عاريات تخضعن لاختبار من طرف ملك سوازيلاند لهذا السبب

الأردن.. تسريحة شعر العروس تلغي حفل زفافها لهذا السبب!!

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنعي الشهيد المقادمة اثر اصابته بقذيفة اطلقتها "جهة مشبوهة"

أبو مرزوق : ما لم يأخذه الاحتلال بالحرب لن يأخذه عبّاس بالتجويع

صور : جولة داخل أنفاق المسلحين في دوما السورية!

حماس : سياسة قطع الرواتب تكرس الانقسام وفصل الضفة عن غزة

الاحمد : وصلنا لقناعة بأن حماس تريد حوارات بلا نتائج ومصر تؤيد عقد الوطني

قناة عبرية تزعم : البطش ترأس مشروعا لتطوير دقة صواريخ حماس

مجددا .. الحمدالله يدعو حماس لتسليم الحكومة صلاحياتها كاملة

الأخبار الرئيسية

الشهيد فادي البطش

ماليزيا: دولة تعمل لتدمير إمكانات الشعب الفلسطيني اغتالت البطش

الدراج الفلسطيني علاء الدالي واردوغان

صور: أهداه أردوغان دراجة "سباق" فبترت إسرائيل ساقه خلال مسيرات العودة

جيش الاحتلال - ارشيف

جنين: اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال و هدم منزل الاسير قنبع

ثلاجة

الثلاجة 15 .. الشهيد العالم فادي البطش بانتظار موافقة مصر للعبور إلى غزة

الجهاد الإسلامي

الجهاد الإسلامي: لن نشارك في تأسيس كيان موازي يعزز الانقسام