رفضت ان تتزوجه فأحرقها

وكالات / سما /

ذكر مسؤول باكستاني، أن الشرطة ألقت القبض على شخص بتهم حرق امرأة حتى الموت لرفضها عرضا بالزواج.

وأورد مسؤول الشرطة، إعجاز شهيد، في إقليم البنجاب شرقي البلاد، أن المتهم الذي عرف باسم رضوان جوجار، ألقى البنزين الأسبوع الماضي على أسماء يعقوب، أمام منزلها في مدينة سيالكوت وأشعل فيها النيران قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأوضح المسؤول أن يعقوب نقلت إلى المستشفى في مدينة لاهور حيث لقيت حتفها مساء الأحد. وتابع أن جوجار اعترف بشن الهجوم وأرسل إلى السجن على ذمة المحاكمة.

وتعد الهجمات على النساء بسبب رفض عروض الزواج أو اللائي يعتبرن "عارا" على الأسرة أمرا شائعا في باكستان، كما تجري تلك الهجمات في بعض الأحيان بإلقاء الأحماض الحارقة بنية التشويه أو القتل.