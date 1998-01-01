5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون تعب

ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي من التفاصيل التي تضيف للمرأة أناقة وتزيد من جاذبيتها، لكن على الرغم من ذلك تعاني الكثير من السيدات من مشكلة التهاب الأقدام ومنطقة الكاحل بالقدم نتيجة ارتداء أحذية ذات كعب عالٍ.

حذاء مريح

قومي باختيار الحذاء المريح لتتمكني من ارتدائه دون الشعور بالتعب والإرهاق، وتتوفر الراحة في العديد من المنتجات الأصيلة حيث يتم استخدام خامات تقلل من فرص الشعور بألم القدمين.

اختيار الوقت المناسب

عليكِ بضرورة اختيار الوقت المناسب لارتداء الحذاء ذا الكعب العالي، فلا تقومي بارتدائه في كل المناسبات أو طوال الوقت في العمل فمدة ارتداء الكعب العالي تحدد مدى تأثيره على قدميكِ، فيمكنك أن تستبدلي الحذاء العادي بالكعب في الأوقات الرسمية فقط لتوفير الراحة لقدميكِ.

الراحة

قومي بأخذ قسط كافٍ من الراحة بين وقت وآخر لتوفير الراحة لقدميكِ، فالوقوف لفترة طويلة يجهد قدميكِ بشكل أكبر، لذلك قومي بالجلوس كلما أمكنك القيام بذلك لراحة قدميكِ.

المقاس المناسب

قومي باختيار مقاس مناسب لقدميكِ حتى توفري لأصابعكِ الراحة التي تحتاجها والتي تحميها من خطر الالتوائهات والالتهابات.

التدريب

أثناء الاستعداد لحضور مناسبة ما قومي بتجربة الحذاء الجديد والتمشية به لفترة مناسبة من الوقت في المنزل حتى تتوفر لكِ الراحة أثناء حضور تلك المناسبة، كما ستوفر تمارين التمشية التي ستقومين بها قبل المناسبة الراحة لقدميكِ وذلك لتنشيط عضلات القدم مما يحمي من إصابتهاب التقلصات.