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فنان يصنع بيوت وشوارع بحجم النملة!

الإثنين 23 أبريل 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان يصنع بيوت وشوارع بحجم النملة!



وكالات / سما /

فنان ماليزي يبلغ من العمر 51 عاماً قرر أن يستغل موهبته في التصوير الفوتوغرافي وصنع النماذج المصغرة في عمل مشروع فني مُدهش، حيث يصنع نماذج مُصغرة من أحياء قديمة في بلدته، يبني فيها كل شيء بشكلٍ مُنمنم وبحجم النملة أحياناً، شوارع وبيوت وطرقات ضيقة، وسلالم وحدائق وأسوار وسيارات، وكل شيء يمكن أن تتخيله.

واعتمد الفنان الذي يُدعى Eddie Putera على ذاكرته في رسم وتشكيل النماذج، والتي بدأها قبل نحو ثلاث سنوات، ويأخذ النموذج الواحد عدّة أيام ليكتمل، والهدف من ذلك هو تكريم وإحياء ذكريات الماضي لبلدته الصغيرة التي عاش بها وهو طفل.

شاهد الصور في الألبوم واستمتع بالدقة التي يتمتع بها هذا الفنان في صنع كافة التفاصيل الصغيرة بمهارة كبيرة وكأنه يبني مباني ونماذج كبيرة!

#فنان

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