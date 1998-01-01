مغاربة ينقذون طفلا من "عصابة أشرار"

وكالات / سما /

تداولت العديد من المواقع المغربية فيديو يظهر مجموعة من المواطنين بحي تدارت أنزا بضواحي مدينة أكادير، وهم يحاصرون ، امرأة ورجل في عقده الثالث، وهما بصدد محاولة اختطاف طفل.

ونقل موقع صحيفة "أخبار اليوم" عن مصدر أمني قوله أن الموقوفين، قدما من مدينة انزكان، إلى حي أنزا عبر سيارة للنقل السري (غير مرخصة كسيارة أجرة)، و مازال البحث جاريا عن سائقها.

وتم ضبط المرأة والرجل، الذي كان متنكرا بزي نسائي، من طرف بعض من أهالي الحي، وهما بصدد محاولة الاختطاف.

وذكر الموقع أن عددا من المواطنين سارعوا لمعاقبتهما، غير أن تدخلات من بعض الحاضرين حالت دون ذلك.

وفيما تم تسليم الموقوفين لرجال الأمن، باشرت الشرطة القضائية تحرياتها في الموضوع خاصة أن تصريحات الأولية للمرأة تفيد بوجود نية إجرامية لسرقة الطفل، وهو ماجعل السلطات تذهب في اتجاه تأكيد فرضية تورط الرجل والمرأة في تكوين عصابة أشرار لسرقة الأطفال وبيعهم.