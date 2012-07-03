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نتنياهو: جيشنا مستعد لصد الحرس الثوري الايراني

الأحد 22 أبريل 2018 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: جيشنا مستعد لصد الحرس الثوري الايراني



القدس/سما/

 عقب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

و قال نتنياهو خلال كلمة له بمناسبة ما يسمى يوم "استقلال اسرائيل"، "النكبة الفلسطينية" بحضور وزير الجيش افيغدور ليبرمان وقائد الاركان الجنرال غادي ايزنكوت: " لقد سمعت تصريحات ظريف، فهو اتهم اسرائيل بانتهاك القانون الدولي، هذا هو وزير خارجية ايران التي ارسلت طائرات استطلاع مسلحة ضد اسرائيل وصواريخ ضد السعودية"، حسب قوله.

وادعى نتنياهو أن هناك فجوة كبيرة بين الكلمات والافعال للحرس الثوري الايراني الذي يبني جيشا ليتقدم ويقاتل اسرائيل، بهدف ابادتها. و أضاف: "نحن نعتمد على جيشنا المستعد لصد أي سيناريو".

#نتنياهو #ايران #جيش #احتلال

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