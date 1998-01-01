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يدلين : مايو المقبل سيكون الأخطر منذ 1967

الأحد 22 أبريل 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
يدلين : مايو المقبل سيكون الأخطر منذ 1967



القدس المحتلة/سما/

اكد مسئول شعبة الاستخبارات الأسبق في الجيش "عاموس يدلين"  أن شهر مايو المقبل سيكون الأخطر منذ حرب الأيام الستة عام 1967 بالنظر إلى التقاء عدة عوامل.

وقال يدلين الذي يشغل حالياً منصب رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن تصادف مسيرة العودة المقررة منتصف مايو على حدود قطاع غزة مع نية الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس، ونية واشنطن حسم مسألة الاتفاق النووي الإيراني ورغبة طهران في الانتقام من "تل أبيب" بعد ضرب قاعدتها بسوريا، تشكل جميعاً عوامل قلق كبير.

وأضاف أن إيران لا تشكل خطر وجودي على "إسرائيل"؛ ولكن لديها قدرات عسكرية لا يستهان بها داعياً القيادة الإسرائيلية الحالية إلى عدم الذهاب بعيداً في استفزاز إيران.

وبين " أن التقاء كل هذه "الصواعق" خلال شهر واحد قد تجعل منه من أكثر الشهور قابلية للانفجار منذ حرب الأيام الستة" مطالبا "القيادة السياسية بألا تعيش جنون العظمة وأن تأخذ العبر من تجارب الماضي الفاشلة وعلى رأسها الغرور الذي رافقها قبيل حرب أكتوبر 1973.

#يدلين #اغتيال #مايو #العودة

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