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لماذا تحتفل ملكة بريطانيا بعيد ميلادها مرتين في العام؟

الأحد 22 أبريل 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تحتفل ملكة بريطانيا بعيد ميلادها مرتين في العام؟



وكالات / سما /

على الدوام تقوم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالاحتفال بعيد ميلادها الثاني والتسعين بحفل مليء بالنجوم في لندن.

ومن بين المطربين الذين من المقرر أن يشاركوا في إحياء حفل "عيد ميلاد الملكة"، والذي يقام في قاعة ألبرت الملكية، ستينغ وتوم جونز وكريغ ديفيد وكيلي مينوغ.

ومن المتوقع أن يلقي الأمير هاري كلمة مساء السبت بشأن دوره الجديد في رابطة دول الكومنولث.

كما انه من المقرر إطلاق طلقات مدفع في الهواء كتحية في هذه المناسبة منتصف اليوم السبت وسط لندن.

تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين في كل عام، عيد ميلادها الحقيقي في 21 أبريل/نيسان، والذي يقام بشكل خاص مع أسرتها، و"عيد ميلادها الرسمي" الذي تحتفل به في الصيف، وعادة ما يكون في ثاني يوم سبت من شهر يونيو / حزيران، إذ تنضم إلى استعراض عسكري وسط لندن.

#ملكة بريطانيا

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