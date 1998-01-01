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قميص أثري يباع بـ 700 ألف دولار !

الأحد 22 أبريل 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قميص أثري يباع بـ 700 ألف دولار !



غرائب و عجائب

بيع قميص أثري عمرة أكثر من 1000 عام؛ بسعر خيالي تجاوز 700 ألف دولار؛ والذي يُعد أحد المقتنيات النادرة لأحد ملوك مملكة Sogdian.

وعرضت دار مزادات Sotheby's البريطانية؛ القميص المصنوع من قماش الكتان في أحد مزاداتها العالمية ليحقق هذا السعر الخيالي.

وكشفت الدار أن القميص في حالة جيدة جداً ؛ على الرغم من مرور أكثر من 1000 عام ؛ مما يعكس جودة صناعه الأقمشة وفخامتها في هذا العصر.

ويُزين القميص العديد من النقوش المميزة التي تصف تاريخ ملحمة حربية ؛ حدثت بين دول بوسط أسيا والصين .

وتمركزت مملكة Sogdian ؛ في أوزبكستان وطاجيكستان في العصر الحديث ؛ إلى أنها اختفت تماماً خلال القرن العاشر الميلادي .

#قميص

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