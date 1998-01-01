جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان : إسرائيل طلبت من مصر عدم إدخال جثمان البطش لغزة

الأحد 22 أبريل 2018 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : إسرائيل طلبت من مصر عدم إدخال جثمان البطش لغزة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الإحد، إن إسرائيل لن تسمح بإدخال جثمان الأكاديمي الفلسطيني، فادي البطش (35 عامًا)، الذي اغتيل فجر الأمس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، كي يدفن في قطاع غزة المحاصر، وأشار إلى أنه "طالب الجانب المصري بعدم السماح بذلك عبر معبر رفح".

و أكد ليبرمان في تصريحات لاذاعة جيش الاحتلال أنه "طلبت من مصر عدم نقل جثة المهندس عبر معبر رفح"، وأضاف أن إسرائيل "مررت مساء أمس موقفها إلى الجانب المصري (فيما يتعلق بإدخال جثمان البطش) عبر القنوات المناسبة".

وأضاف ليبرمان: "نحن لا نحضر جثث إرهابيي حماس إلى قطاع غزة، هذا ما وافق عليه المستشار القضائي للحكومة. لن نسمح بدفن جثمان المهندس من ماليزيا في غزة. ومع ذلك، إذا حاولوا الدخول عبر مصر ومعبر رفح، فلن يكون لدينا الكثير من السيطرة عليه"، على حد تعبيره.

وزعم ليبرمان أن حماس معتادة على توجيه مثل هذه الاتهامات (جرائم الاغتيال) إلى إسرائيل، وقال إن إسرائيل تهتم بما يحدث ضمن حدودها، مدعيًا أن حماس حاولت تنفيذ عمليات في الخارج لكنها فشلت في ذلك.

وقال "تصفية الحسابات بين الأذرع المختلفة في فصائل المنظمات الإرهابية هو شيء نراه كل يوم، وأفترض أن هذا ينطبق على هذه الحالة (اغتيال البطش)".

وحمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية مساء، أمس، السبت إسرائيل، مسؤولية اغتيال البطش في ماليزيا.

وقال هنية للصحفيين في بيت عزاء الشهيد في جباليا بشمال قطاع غزة: "من الواضح أن العدو الإسرائيلي تعوّد أن يستهدف علماء الأمة وشعبنا، ويحاول أن يقتل العقول والإبداعات، ولذلك بشكل مبني على هذه الوقائع السابقة نُحمّل الموساد مسؤولية الاغتيال".

وأضاف "نعتقد أن التحقيقات التي تجريها الحكومة الماليزية سوف تقود إلى هذه النتيجة"، وأشار هنية إلى حركته طالبت حكومة كوالالمبور بإجراء تحقيق في جريمة الاغتيال، وأرسلت وفدًا إلى ماليزيا لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك للوقوف على كل ملابسات الجريمة، وإعلان نتيجة التحقيقيات.

وكان وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد قال، مساء أمس، السبت، إنه يعارض وبشدة إدخال جثمان البطش (35 عاما) ودفنها في قطاع غزة، إلا بعد إعادة الجنود المحتجزين لدى حماس في القطاع.

وعلى غرار ذلك، توجهت عائلة الجندي هدار غولدين، برسالة رسمية إلى منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، يارون بلوم، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوآف مردخاي، وإلى السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الضابط إليعيزر طولدانو، مطالبة من خلالها، الحكومة الإسرائيلية، بعدم السماح بإعادة جثمان البطش، ودفنها في غزة.

وفجر السبت، أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية، النار على الأكاديمي الفلسطيني أثناء سيره على ممر المشاة؛ ما أسفر عن مقتله، حسب شرطة كوالالمبور.

وتحقق الحكومة الماليزية في إمكانية ضلوعه استخبارات أجنبية في عملية اغتيال البطش، في الوقت الذي حملت الفصائل الفلسطينية جهاز "الموساد" والمؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن عملية الاغتيال.

من جهته أفاد نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، في تصريحات سابقة له، بأن الحكومة تبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية باغتيال الأكاديمي الفلسطيني

#ليبرمان #البطش #مصر

أخبار ذات صلة

ليبرمان

ليبرمان يعارض : جزيرة و عليها ميناء لغزة هي بمثابة جائزة “للإرهابيين”

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

مزارعو الغلاف

مزارعو الغلاف يطالبون ليبرمان بدخول سكان غزة للعمل في إسرائيل

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: لا أنصح حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ويرفض الرد على امكانية اغتيال السنوار

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

موقع عبري: إسرائيل تبلغ السلطة نيتها إعادة الكهرباء لغزة واقتطاع ثمنها من الضرائب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: المعارضة في "إسرائيل" ستجرنا إلى حرب مع غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. إطلاق النار باتجاه طائرة بدون طيار قرب مقر بن سلمان.. وأنباء عن نقل الملك لملجأ آمن

صور: مصرع نائب أردني وزوجته واولاده الخمسة جراء حادث سير مروع

"فيوجن" تطلق حملة تخفيض خاصة لمشتركي الانترنت في ظل انقطاع رواتب موظفي غزة

شاهد.. وزیر إیطالي یصفع صحفیا على الھواء والسبب!!

فيديو.. هنية: نحمل "الموساد" الإسرائيلي مسؤولية اغتيال العالم "البطش" في ماليزيا

يديعوت تزعم : البطش يمتلك قدرات في مجال تطوير طائرات بدون طيار

ليبرمان : إسرائيل طلبت من مصر عدم إدخال جثمان البطش لغزة

الأخبار الرئيسية

يدلين - ارشيف

يدلين : مايو المقبل سيكون الأخطر منذ 1967

قيادات حماس

بعد تهديدات هنية .. وزير اسرائيلي يهدد باغتياله و قيادات حماس

حجاج -ارشيفية

طالع .. اسماء المواطنين المقبولين في قرعة الحج لهذا العام

الوفد الامني المصري

وسط إشارات إيجابية من القاهرة.. مصر تحمل «خريطة طريق» جديدة وتستعد لتنشيط اتفاقات المصالحة

الملك سلمان ونجله

فيديو.. إطلاق النار باتجاه طائرة بدون طيار قرب مقر بن سلمان.. وأنباء عن نقل الملك لملجأ آمن