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يديعوت تزعم : البطش يمتلك قدرات في مجال تطوير طائرات بدون طيار

السبت 21 أبريل 2018 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تزعم : البطش يمتلك قدرات في مجال تطوير طائرات بدون طيار



القدس المحتلة / سما /

- نشر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبري، مساء اليوم السبت، تقريرا مطولا عن الشهيد فادي البطش الذي اغتيل على أيدي مجهولين فجر اليوم السبت في ماليزيا.

وزعم الموقع أن السيرة الذاتية للبطش تشير إلى "أنه يمتلك قدرات في مجال تطوير طائرات بدون طيار وتشغيل محركات ومجسات وأجهزة إرسال خاصة بالطائرات المسيرة وأن هناك احتمال كبير جدا بأنه ساعد (حماس) في اطار مشروعها الخاص بتصنيع تلك الطائرات".

وأشار إلى أن البطش متخصص بالهندسة الكهربائية وعمل محاضرا في المعهد البريطاني الماليزي في جامعة كوالالمبور.

وقال أنه كان على معرفة جيدة بما يجري في غزة، وانه عمل إماما في مسجد اغتيل أمامه، كما أنه كان يتحدث للماليزيين عن غزة ومعاناتها جراء الحصار.

ونشر الموقع فيديو للشهيد البطش وهو يتحدث عن ذلك في محاولة لأضفاء المصداقية على مزاعمه.

#البطش #حماس #اغتيال

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