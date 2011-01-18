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اسرائيل تكشف:نفذنا أكثر من 100 ضربة بسوريا ولبنان في السنوات الأخيرة

السبت 21 أبريل 2018 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تكشف:نفذنا أكثر من 100 ضربة بسوريا ولبنان في السنوات الأخيرة



القدس/سما/

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم السبت، النقاب عن أن جيش الاحتلال نفّذ أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان في السنوات الأخيرة.

ونقلت الإذاعة العبرية عن "هنغبي" قوله في ندوة ثقافية بمدينة كريات اونو: "وجهت إسرائيل أكثر من مائة ضربة في سوريا ولبنان خلال السنوات الأخيرة لإحباط نقل شحنات أسلحة متطورة من إيران"، مضيفاً: "لم ترد منظمة حزب الله، لأنها تعلم أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على مسائل معينة".

وتابع هنغبي "جميع الإشارات تدل على أن حزب الله لا يرغب في الانجرار إلى صدام مع إسرائيل، خاصة بعد الضربة التي تلقاها خلال حرب لبنان الثانية قبل اثني عشر عاماً"، مشيراً الى أن "إيران تسعى إلى التموضع عسكرياً في سوريا بهدف فتح جبهة ثانية في هضبة الجولان، بالإضافة إلى جبهة حزب الله في لبنان".

وتابع بهذا الخصوص: "لن تسمح إسرائيل بتواجد إيراني على الحدود السورية، والسؤال المطروح من هو الذي سيرمش أولا"، متابعاً: "آمل في أن يفهم الإيرانيون الرسالة بالطرق الدبلوماسية أو بأساليب أشد إيلاماً" دون مزيد من التفاصيل.

#سوريا #لبنان #قصف

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