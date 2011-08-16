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حرائق في الكيبوتسات المجاورة لغزة واطفائية اسرائيل تحاول السيطرة عليها بسبب طائرات ورقية

السبت 21 أبريل 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرائق في الكيبوتسات المجاورة لغزة واطفائية اسرائيل تحاول السيطرة عليها بسبب طائرات ورقية



القدس المحتلة / سما /

شب حريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، في مستودع زراعي للمستوطنين في أحد الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة.

وبحسب قناة "ريشت كان"، فإن طائرة ورقية أطلقت من غزة تحمل قنابل مولوتوف تسببت في إحراق المستودع الزراعي في كيبوتس مجاور لحدود جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن أضرارا لحقت بالمستودع الذي سقطت عليه الطائرة الورقية، لافتة إلى أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

في سياق متصل تواصل طواقم الإطفاء الإسرائيلية، منذ ليلة أمس وحتى ساعات ظهر اليوم، السيطرة على حريق كبير شب في منطقة "كيسوفيم" القريبة من حدود قطاع غزة، بسبب طائرة ورقية محملة بمواد مشتعلة.

وقالت مصادر عبرية إن فلسطينيين من قطاع غزة اطلقوا طائرة ولاقية تحمل مواد مشتعلة مما تسبب باندلاع حريق عند الساعة 8:30 من مساء أمس، وعلى إثر ذلك هرعت العديد من طواقم الإطفاء التي ما زالت تعمل على اخماد النيران، دون أن تتمكن من السيطرة عليها حتى ساعات ظهر اليوم.

#حرائق #طائرات ورقية #غزة #الاحتلال

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