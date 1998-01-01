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مصرع عروسين بعد يوم من زفافهما في حادث مؤسف

السبت 21 أبريل 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عروسين بعد يوم من زفافهما في حادث مؤسف



وكالات / سما /

قتل 7 أفراد من عائلة واحدة، مساء الخميس، من جراء حادث سير مروع على طريق سريع جنوبي باكستان، بينهما عروسان عقدا حفل قرانهم قبل يوم واحد فقط.

وقال الضابط في الشرطة الباكستانية أسلم عقيلاني إن الحادث وقع عندما صدمت سيارة رياضية متعددة الأغراض (إس يو في) سيارة العائلة من الخلف.

وأضاف أن طفلة عمرها عامان نجت من الموت المحقق في الحادث بعدما ألقاها ذووها خارج السيارة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن النيران اشتعلت في السيارة وتحولت بسرعة إلى كرة نارية.

وأشار عقيلاني إلى إن الشرطة وعمال الإنقاذ اضطروا إلى قطع المعادن والحطام لانتشال الجثث.

وأوضح أن ثمانية أشخاص، من بينهم شرطي وعروسه، كانوا في السيارة التي كانت تقلهم عائدين إلى منزلهم في مدينة جاكوب آباد بعد الزفاف في كراتشي، الأربعاء.

ويتكرر وقوع حوادث قاتلة في باكستان بسبب سوء الطرق وتجاهل سائقي السيارات قواعد المرور ومعايير السلامة.

#حادث مؤسف #زفاف

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