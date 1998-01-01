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فيديو: السعودية تحنط الجميلة "خزامة"

السبت 21 أبريل 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: السعودية تحنط الجميلة "خزامة"



وكالات / سما /

قام أطباء بيطريون وخبراء تحنيط في السعودية، بتحنيط الناقة السعودية الشهيرة "خزامة"، لتخليد جمالها، بعد نحو شهرين على نفوقها.

ووُصفت خزامة بأنها الأجمل بين الإبل، وتجاوز سعرها قبل نفوقها الـ 8 ملايين دولار.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الناقة محنطة بالكامل، في بادرة غير مسبوقة بالسعودية التي لا يزال الكثير من أبنائها يربون الإبل ويتفاخرون بامتلاكها، في تقليد متوارث منذ آلاف السنين.

وتم تحنيط الناقة بمبادرة من نادي الإبل وإدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وهما هيئتان حكوميتان تلقيان دعما رسميا سخيا ومتزايدا في اهتمامهما بالإبل كموروث اجتماعي، وتنظيم مهرجان سنوي للإبل يتجاوز زواره النصف مليون شخص.

ونفقت خزامة في فبراير الماضي بعد تعسر ولادتها، بحسب ما قال مالكها، مبارك بن ناصر بن قريع، بالرغم من محاولات الأطباء حينها إنقاذها، دون جدوى.

وحققت خزامة قبل نفوقها المركز الأول لسنوات متتالية في كثير من المسابقات والمنافسات الخاصة بفئة الفرديات لمزايين الإبل، والتي تفوز فيها الناقة الأجمل وفق قواعد وشروط محددة يطبقها حكام ذوي خبرة في الإبل وجمالها.

#السعودية #خزامة

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