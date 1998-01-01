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وزير اسرائيلي للممثلة العالمية نتالي : "هل تصدقين حماس ؟ تعالي الى حدود غزة "

السبت 21 أبريل 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي للممثلة العالمية نتالي : "هل تصدقين حماس ؟ تعالي الى حدود غزة "



واشنطن / وكالات /

أرسل وزير ما يسمى "الامن الداخلي"، بحكومة الاحتلال، جلعاد اردان رسالة للممثلة الأمريكية "الاسرائيلية" نتالي بروتمان".

و قال اردان لنتالي: "إن رفضك المجيء لإسرائيل هو بسبب الدعاية الكاذبة لحماس التي تريد ابادة اسرائيل، موضحان :" انت تصدقين دعاية حماس التي تريد تدمير اسرائيل " .

واضاف : " ادعوك للقيام بجولة حول حدود قطاع غزة،  فما يقال في وسائل الاعلام يتركز على معلومات كاذبة  تنشرها حركة المقاطعة الدولية لــ إسرائيل"BDS

وقد أعلن صندوق " براشيت " الاسرائيلي عن الغاء حفل منح جائزة الصندوق الذي كان من المقرر أن يقام في شهر حزيران القادم ، وذلك بعدما أعلنت الممثلة الاسرائيلية – الأمريكية ناتالي بروتمان عن رفضها للوصول لـ "اسرائيل" .

ونقل عن مصادر مقربة من بروتمان قولها : " الاحداث الاخيرة التي وقعت على حدود قطاع غزة  أثارت أسفها وهي لا تشعر بارتياح ازاء الاشتراك بحفل في اسرائيل ، ولا يمكن أن تحضر الحفل وضميرها مرتاح " .

يذكر ان الجائزة التي يطلق عليها أيضا اسم " جائزة نوبل اليهودية " تمنح من يحصل عليها مليون دولار أمريكي .

#وزير اسرائيلي #نتالي بروتمان #غزة

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