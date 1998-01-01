جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مبعوث ترامب " يشعر بالحزن ": إسرائيل تجري تحقيقا باستشهاد طفل بغزة

السبت 21 أبريل 2018 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب " يشعر بالحزن ": إسرائيل تجري تحقيقا باستشهاد طفل بغزة



واشنطن / وكالات /

قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن تحقيقا إسرائيليا فتح من أجل معرفة ظروف مقتل الطفل الفلسطيني محمد أيوب (15 عاما) في غزة أمس.

وكتبت غرينبلات تغريدة على تويتر قال فيها: "إسرائيل تجري تحقيقا شاملا في مقتل محمد أيوب من أجل معرفة ما جرى".

وأضاف "فيما نشعر بالحزن على خسارة روح شابة، يجب علينا جميعا العمل على تجنب المزيد من المعاناة".

وقتل قناص إسرائيلي الطفل أيوب خلال مشاركته في فعاليات "جمعة الشهداء والأسرى"، قرب السياج المحيط بغزة أمس الجمعة.
 

#إسرائيل #استشهاد #طفل #غزة #مبعوث ترامب

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي

وزير إسرائيلي يزعم: عباس يشعر "باحباط " ويسعى لزج "إسرائيل" في حرب ضد حماس

مبعوث ترامب يبحث مع نتنياهو

مبعوث ترامب يبحث مع نتنياهو "السلام الاقتصادي" مع الفلسطينيين

هدار غولدن

مبعوث ترامب يجتمع مع عائلة الجندي الاسير "هدار غولدن "

غرينبلات

بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق

إسرائيل تعتبر تصريح ترامب عن السلام "مفاجأة ثقيلة" و"تغيير في الاتجاه"!

ترامب لافروف

إسرائيل تحاول معرفة المعلومات الاستخبارية التي سلمها ترامب لـ" لافروف"

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان يزور حدود غزة وهذا ما قاله حول مسيرات العودة وفيديو السرايا

السنوار من الحدود: "لو كان أبوجهاد موجودا لكان بواحدة من اثنتين إما معنا هنا أو يقود غرفة العمليات

هنية: استعدوا للطوفان البشري داخل الأرض المحتلة وخارجها في ذكرى النكبة

عائلة البطش تتهم "الموساد" باغتيال ابنها فادي بماليزيا

صور.. جنود الاحتلال الاسرى لدى المقاومة بغزة يشاركون مسيرة العودة الكبرى

طارق رمضان بصدد “الاعتراف بممارسة الجنس مع إحدى متهِماته”

الاحتلال يخلي أحد المواقع العسكرية عند حدود غزة ويغلق موقع " النصب التذكاري "

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال - ارشيف

بالتفاصيل.. جيش الاحتلال يجهز معسكرا يحاكي "حي الشجاعية".. لماذا؟

طائرات ورقية -غزة

حرائق في الكيبوتسات المجاورة لغزة واطفائية اسرائيل تحاول السيطرة عليها بسبب طائرات ورقية

فادي البطش

فيديو ..اغتيال الباحث الغزي في علوم الطاقة فادي البطش فجرا بالرصاص في ماليزيا

ارشيفية

الخارجية الامريكية تتخلى عن تعبير "الأراضي المحتلة" في تقريرها

حدود غزة -ارشيفية

كيف تابعت الصحافة العبرية جمعة الشهداء والاسرى ؟