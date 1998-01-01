مبعوث ترامب " يشعر بالحزن ": إسرائيل تجري تحقيقا باستشهاد طفل بغزة

واشنطن / وكالات /

قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن تحقيقا إسرائيليا فتح من أجل معرفة ظروف مقتل الطفل الفلسطيني محمد أيوب (15 عاما) في غزة أمس.



وكتبت غرينبلات تغريدة على تويتر قال فيها: "إسرائيل تجري تحقيقا شاملا في مقتل محمد أيوب من أجل معرفة ما جرى".



وأضاف "فيما نشعر بالحزن على خسارة روح شابة، يجب علينا جميعا العمل على تجنب المزيد من المعاناة".



وقتل قناص إسرائيلي الطفل أيوب خلال مشاركته في فعاليات "جمعة الشهداء والأسرى"، قرب السياج المحيط بغزة أمس الجمعة.

