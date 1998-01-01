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ليبرمان يزور حدود غزة وهذا ما قاله حول مسيرات العودة وفيديو السرايا

الجمعة 20 أبريل 2018 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يزور حدود غزة وهذا ما قاله حول مسيرات العودة وفيديو السرايا



وكالات

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان مساء اليوم الجمعة: "لسنا معنيين بالحرب، لكننا على أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل على جميع الجبهات".

وأضاف ليبرمان خلال جولة تفقدية برفقة قيادة لواء الجنوب بالجيش الاسرائيلي على حدود غزة "أرى الوضع هادئا جدا في هذه المنطقة، يوجد مزارعون يعملون، أحدهم يمتطي حصانه في الحقول، وآخر يتنزه برفقة كلبه، وفي حقيقة الأمر كوننا قد أمضينا الفترة الماضية الأعياد من الفصح وحتى يوم الاستقلال بهدوء وبأمن، هذا إنجاز بحد ذاته لقيادة الجبهة الجنوبية". وحول مسيرات العودة، قال ليبرمان لوسائل الاعلام العبرية "أنه في كل أسبوع تنقص أعداد الناس المشاركين في المظاهرات بالجانب الفلسطيني، "ولكن من جانب آخر هناك المزيد والمزيد من عمليات الارهاب" حسب زعمه. وبشأن الفيديو الذي نشرته كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذي يظهر قيادة جيش الاحتلال في مرمى قناص المقاومة" قال "ترى أنني قدمت بل حتى أنني لا أرتدي سترة واقية. أعتمد على الجيش كما الكل يتكل عليه وبالأخص عندما أشاهد المواطنين هنا، الكل يشعر بالأمان والارتياح".

وزعم ليبرمان  "لم أر في حياتي جهوزية للجيش مثل هذه الفترة".

وفي ذات السياق حذر ليبرمان جمهورية "إيران" من اختبار قوة الجيش "الإسرائيلي" قائلاً: أقول لمن يقف على حدود فلسطين المحتلة الشمالية "سوريا" أن يفكروا جيدا بما يفعلونه فمن الأفضل لهم ألا يختبرون قوة الجيش "الإسرائيلي" ونحن مستعدون لأي تطور محتمل".

#ليبرمان #غزة #حرب

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