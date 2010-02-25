لاجل غزة.. ممثلة يهودية مشهورة ترفض جائزة إسرائيلية

وكالات

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، ان الممثلة الشهيرة نتالي بورتمان، رفضت حضور مهرجان في إسرائيل وتلقي جائزة، "بسبب الأحداث الأخيرة بإسرائيل"، في إشارة على ما يبدو إلى الأوضاع التي تشهدها غزة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبربية، فقد قرّرت الممثلة الأمريكية-الإسرائيلية عدم الحضور لإسرائيل لتلقي جائزة تُخصص سنويًا لشخصية يهودية معروفة عالميًا، بسبب الأحداث الأخيرة في إسرائيل.



وذكرت الصحيفة أن مديري أعمال بورتمان أبلغوا القائمين على "جائزة المنشأ (Genesis Prize)"، أنها منزعجة من الأحداث الأخيرة في إسرائيل بشكل كبير، لذلك فهي غير قادرة على الحضور.



وبينما لم يوضح مديرو أعمال بورتمان المقصود بـ"الأحداث الأخيرة"، رجّحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن يكون القصد عمليات القمع لمسيرات العودة التي يشهدها قطاع غزة.