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‏ "كاتس" يهدد حماس باغتيال قادتها وعناصرها حال تم استهداف أي من قادة جيش الاحتلال على الحدود

الجمعة 20 أبريل 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‏ "كاتس" يهدد حماس باغتيال قادتها وعناصرها حال تم استهداف أي من قادة جيش الاحتلال على الحدود



القدس/سما/

هدد وزير الاستخبارات الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" اليوم الجمعة، حماس باستهداف قادتها وعناصرها في قطاع غزة حالة تم استهداف أي من قادة جيش الاحتلال على الحدود.

وقال كاتس وفق موقع "همكور" العبري: إن أي استهداف لقادة الجيش من أي طرف بغزة سيقابله على الفور سياسة استهداف قادة حماس واغتيال عناصرها.

يشار الى أن قطاع غزة يشهد منذ 30/3/2018 مظاهرات كبيرة على حدود قطاع غزة تحمل اسم (مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار) للتصدي لصفقة القرن التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار الخاصة المفروض منذ سنوات.

#حماس #عباس #تهديدات

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