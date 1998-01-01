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ايزنكوت: على إسرائيل ان تتعايش مع البرنامج النووي الإيراني

الخميس 19 أبريل 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايزنكوت: على إسرائيل ان تتعايش مع البرنامج النووي الإيراني



القدس/سما/

قال رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت، اليوم الخميس،ان إسرائيل  عليها التعايش مع وجود البرنامج النووي الإيراني."

جاءت اقوال ايزنكوت تزامنا مع احياء إسرائيل "الذكرى السبعين" لقيامها بحسب التقويم العبري "لن تكون إسرائيل قادرة على إحباط كامل جهود إيران النووية، وبالتالي يجب عليها التعايش جنبا إلى جنب مع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة".

ويأتي هذا التصريح الجريء والبارز على خلفية التصريحات الإسرائيلية ضد المشاريع النووية في المنطقة.

ويرجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ونقلت وسائل اعلام عبرية مؤخرا أن تنسيق  نتنياهو ووزراء خارجية المانيا وفرنسا تركز اساسا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد بأنه إذا لم تعدل القوى الكبرى "العيوب" في الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 في موعد أقصاه 12 مايو/أيار القادم، فإن ادارته ستسحب توقيعها على الاتفاق، وهي الخطوة التي يدفع نحوها نتنياهو باستمرار في الأشهر الأخيرة.

وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق، تسعى كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الى الترويج لحل وسط على شكل عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على برنامج طهران للصواريخ بعيدة المدى. وبينما تقود فرنسا الخط المتشدد المعارض لتعديل الاتفاق.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات شديدة على مشروع الصواريخ الايرانية، نظرا للدور "المثير للجدل" لإيران في الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا.

#ايران #اسرائيل

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