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نتنياهو : جوائز وامتيازات لأول 10 دول تنقل سفاراتها للقدس

الخميس 19 أبريل 2018 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : جوائز وامتيازات لأول 10 دول تنقل سفاراتها للقدس



القدس/سما/

اعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم ، لممثلي السلك الدبلوماسي إن هناك شرطان للاحتفال مع الاحتلال في ذكرى اعلان الاحتلال على أرض فلسطين.

وقال نتنياهو، ان الشرط الأول هو التحدث ضد إيران التي تتحدث بصراحة الآن عن تدمير إسرائيل"، متابعاً "الشيء الثاني الذي يمكن فعله هو نقل سفارتكم إلى هنا القدس وقد حان الوقت للاعتراف بحقيقة أن القدس هي عاصمة إسرائيل".

 واوضح أن هناك 6 دول على الأقل تناقش بجدية نقل السفارة غلى القدس المحتلة، مشيراً إلى أن أول 10 بلاد تنقل سفاراتها إلى القدس ستحصل على علاقات مميزة عن باقي الدول.

#نتنياهو #القدس #سفارة

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