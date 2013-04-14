فيديو : قادة الجيش الاسرائيلي تحت مرمى قناصة "سرايا القدس"

غزة / سما /

بثَّت قناة الميادين الفضائية مساء اليوم الخميس، مشاهد حصرية لجنود وقادة اسرائيليين على حدود قطاع غزة تحت مرمى قناصة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد لجنود وقادة في جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة من بينهم قائد المنطقة الجنوبية في الجيش " أيال زمير" ومنسق اعمال الحكومة الاسرائيلية الجنرال "يؤاف مردخاي" وهم في مرمى قناصة سرايا القدس.

وفي نهاية الفيديو وجهت سرايا القدس رسالة باللغتين العربية والعبرية وتضمنت النص التالي:" أنتم تقتلون أبناء شعبنا بدم بارد، وتظنون أنكم محصنون، في الوقت الذي فيه كبار قادتكم في مرمى قناصينا".