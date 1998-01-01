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اندلاع حرائق بفعل طائرات ورقية من غزة و مروحيات اسرائيلية تحاول اخمادها

الخميس 19 أبريل 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حرائق بفعل طائرات ورقية من غزة و مروحيات اسرائيلية تحاول اخمادها



غزة / سما /

أقدم شبان، لليوم السادس على التوالي على إحراق حقول زراعية إسرائيلية قبالة حدود وسط قطاع غزة.

ويطلق الشبان طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة يقومون بإلقائها على الحقول الزراعية داخل الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإن شبان استخدموا طائرات ورقية في إحراق حقول زراعية شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة وان  طائرات مروحية اسرائيلية تشارك في اطفاء الحريق.


واعلنت عدة مجموعات شبابية تشكيل "وحدة الطائرات الورقية" التي تحمل "المولوتوف" متوعدة الاحتلال باطلاق اعداد كبيرة منها خلال الايام القليلة القادمة.

واعترفت اسرائيل امس باحتراق نحو 200 دونم زراعي شمال القطاع نتيجة حريق مشابه

#حرائق #طائرات ورقية #غزة

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