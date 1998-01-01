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وزير هندي: اخترعنا الإنترنت قبل آلاف السنين

الخميس 19 أبريل 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير هندي: اخترعنا الإنترنت قبل آلاف السنين



غرائب و عجائب

قال وزير هندي، إن بلاده اخترعت الإنترنت قبل آلاف السنين، وأضاف في تصريح أثار موجة من السخرية، أن كتابات ملحمية باللغة السنسكريتية، تعود إلى ألفي سنة تؤكد منجزات علمية مبكرة للهند.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن ديبلاب ديب، الذي يرأس حكومة ولاية تريبورا، شمالي الهند، يرى أن منطقة جنوب آسيا هي "مصدر الإنترنت".

وأدلى المسؤول الهندي بتصريحاته، الثلاثاء، خلال لقاء عام، وزعم أن أمراء الحروب كانوا يبعثون بالرسائل فيما بينهم، بفضل الإنترنت، في معارك دارت قبل آلاف السنين.

وبحسب الوزير، فإن حرب كوروك شيترا التي دارت رحاها قبل 3 آلاف سنة من الميلاد، شهدت استخدام الإنترنت، على اعتبار أن الملك كان جالسا في قصره وظل مطلعا على كل ما يدور في ساحة القتال، وما كان لذلك أن يحصل لولا وجود الإنترنت، بحسب زعمه.

وأضاف أن الهند التي لم تكن في صدارة المنجزات العلمية التي حققها العالم خلال القرون الأخيرة، كانت في وضع مختلف تماما، قبل آلاف السنين.

وفي محاولة لدغدغة عواطف من يصغون إليه، قال الوزير إن على كل هندي أن يكون فخورا بكون بلاده الأفضل في العالم.

#وزير هندي #الإنترنت

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