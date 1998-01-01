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العثور على كنوز ملك الفايكنغ المفقودة

الخميس 19 أبريل 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على كنوز ملك الفايكنغ المفقودة



وكالات / سما /

اكتشف هواة علم الآثار كنوز الفايكنغ التي كانت تعود للملك، هارالد الأول غورمسون، في جزيرة ريوغين الألمانية في بحر البلطيق.

ويفيد موقع Science Alert بأن الطفل لوقا ملاشنيتشينكو (13 عاما) ومعلمه رينيه شون، استخدما جهازا للكشف عن المعادن، وعثرا على قطعة نقدية فضية، أكد الخبراء لاحقا أنها تعود إلى فايكنغ من مدينة هيديبة الدنماركية، الواقعة في منطقة شليزفيج-فلينسبورغ الألمانية.

وطلب المسؤولون عدم الكشف عن مكان الكنز، وبدأت عمليات الحفر التي استمرت ثلاثة أشهر في مساحة 400 متر مربع، تم خلالها العثور على قلائد ولؤلؤ ودبابيس وأساور وخواتم وحوالي 600 قطعة نقدية معدنية، أقدمها تعود إلى عام 714 ميلادي، وأحدثها من عهد الملك هارالد الأول (910-987 ميلادية).

ويعتقد الخبراء أن هذه الكنوز كانت بحوزة الملك هارالد الأول خلال هروبه إلى بوميرانيا شمال-شرق ألمانيا على بحر البلطيق، إذ اضطر وفقا للمؤرخين إلى ترك مملكته بسبب انتفاضة ابنه سفين الأول الذي تربع على عرش الدنمارك عام 985 ميلادي.

#الفايكنغ

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