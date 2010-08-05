جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان: أحبطنا عملية كبيرة كانت ستنفذ بشاحنة متفجرات في عيد الاستقلال

الأربعاء 18 أبريل 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: أحبطنا عملية كبيرة كانت ستنفذ بشاحنة متفجرات في عيد الاستقلال



القدس المحتلة/سما/


ذكرت الاذاعة العبرية الرسمية ان جيش الاحتلال اكتشف مساء اليوم عبوة ناسفة شديدة الانفجار أخفيت على سقف شاحنة فلسطينية محملة بالبضائع،  كانت في طريقها الى داخل إسرائيل مشيرة الى ان سائق الشاحنة اعتقل وأحيل الى التحقيق.
وقالت الاذاعة ان خبراء متفجرات يعملون على إبطال مفعول العبوة، التي يُشتبه بأنها أعِدت لتفيذ هجوم خطير خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال الشهر القادم .
من جهته قال وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بان الشاحنة اعدت لتنفيذ هجوم دموي كبير في عيد الاستقلال وانه تم منعه في اخر لحظة متعهدا  بأن تلاحق أجهزة الامن الاسرائيلية مدبّري هذا الهجوم حتى إلقاء القبض عليهم.
 

#ليبرمان #عملية #شاحنة

أخبار ذات صلة

افيغدور ليبرمان

ليبرمان : 17" حادثة من الحرائق كانت مفتعلة والرد سيكون بالاستيطان

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: أزمة الكهرباء بغزة كانت ستجرنا إلى حرب وإذا هاجمتنا حماس سنجعلها تدفع الثمن

اللواء إحتياط ساميا: عملية الجرف الصامد كانت عبارة عن فشل ذريع

نتنياهو

نتنياهو: أحبطنا جهود السلطة الانضمام للانتربول

ليبرمان: عملية في غزة؟ “سنقلب كل حجر” والتقي فلسطينيين جيدين كل اسبوع

ضياع الاستقلال في جبل الهيكل/بقلم: نداف هعتسني/معاريف 5/8/2010

ضياع الاستقلال في جبل الهيكل/بقلم: نداف هعتسني/معاريف 5/8/2010

الأكثر قراءة اليوم

وصول كشوفات تقاعد جديدة للعسكريين في غزة

صور: الجيش المصري يعلن قتل أمير تنظيم داعش في سيناء

يديعوت: الاتحاد الأوروبي يقر شروطا جديدة لتمويل التعليم في السلطة

ليبرمان: أحبطنا عملية كبيرة كانت ستنفذ بشاحنة متفجرات في عيد الاستقلال

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تقرر تقديم المخيمات 50 مترا تجاه حدود غزة

فيديو.. شهادة طفل ظهر في فيديو الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما!

"الضبع" المعارض يعلن ولاءه للجيش السوري ويضع عناصره تحت تصرفه

الأخبار الرئيسية

الاغا

الأغا حول تأخير رواتب موظفي السلطة في غزة: " بلغت القلوب الحناجر!

الحياة اللندنية: مصر تعرض على «حماس» «اتفاق رزمة» يشمل المصالحة ورفع الحصار وتبادل أسرى

جيش الاحتلال

المونيتور: قرار"بنك الأهداف” اتخذ في الأسبوع الأخير لمسيرات العودة.. فماذا يشمل ؟

ترامب - ارشيف

ترامب : نتطلع لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس خلال الشهر المقبل

الطفل نوفل

بعد أن نشرتها " سما" .. القواسمي: الرئيس يوعز بنقل ’طفل البريج’ إلى رام الله للعلاج