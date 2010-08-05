ليبرمان: أحبطنا عملية كبيرة كانت ستنفذ بشاحنة متفجرات في عيد الاستقلال

القدس المحتلة/سما/



ذكرت الاذاعة العبرية الرسمية ان جيش الاحتلال اكتشف مساء اليوم عبوة ناسفة شديدة الانفجار أخفيت على سقف شاحنة فلسطينية محملة بالبضائع، كانت في طريقها الى داخل إسرائيل مشيرة الى ان سائق الشاحنة اعتقل وأحيل الى التحقيق.

وقالت الاذاعة ان خبراء متفجرات يعملون على إبطال مفعول العبوة، التي يُشتبه بأنها أعِدت لتفيذ هجوم خطير خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال الشهر القادم .

من جهته قال وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بان الشاحنة اعدت لتنفيذ هجوم دموي كبير في عيد الاستقلال وانه تم منعه في اخر لحظة متعهدا بأن تلاحق أجهزة الامن الاسرائيلية مدبّري هذا الهجوم حتى إلقاء القبض عليهم.

