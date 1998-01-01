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لبنانية تذبح طفلتيها بسكين المطبخ وهما نائمتين!

الأربعاء 18 أبريل 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنانية تذبح طفلتيها بسكين المطبخ وهما نائمتين!



غرائب و عجائب

قامت أم لبنانية بذبح طفلتيها بسكين مطبخ خلال نومهما، هذه الجريمة التي هزّت بلدة "مشتى حمود" في الشمال اللبناني. 

وكانت نتيجة الجريمة أن الطفلة عائشة (9 سنوات)  توفت على الفور، فيما نجت شقيقتها سارة (6 سنوات)، من الموت بالرغم إصابتها بجرح بليغ في عنقها، أما الوالدة العشرينيّة التي تُدعى رقيّة العسّاف فتوجهت بعد ارتكابها الجريمة مباشرةً إلى أقرب حاجز للجيش اللبناني في بلدتها وقامت بتسليم نفسها لعناصر الحاجز معترفةً أنها ذبحت ابنتيها. 

الجدير بالذكر أن الوالدة تعاني من اضطرابات نفسيّة وعقليّة وتخضع للعلاج في هذا المجال، وكانت الأم قبل حوالي العام قد جرّبت الانتحار وحاولت قتل ابنتيها بالطريقة نفسها لكنها لم تنجح في ذلك. 

هذا وتشير المعلومات التي صرّح بها أهل البلدة إلى أن الأم حنونة جداً في تعاملها مع بناتها وأنه لا وجود لأي مشاكل مادية تعاني منها الأسرة، ولكن مرضها النفسي والعقلي هو الذي دفعها إلى محاولة قتل نفسها وإقدامها على ذبح ابنتيها.

#لبنانية

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