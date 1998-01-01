جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سيارات

للبيع.. أغلى لوحة سيارة في التاريخ

الأربعاء 18 أبريل 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
للبيع.. أغلى لوحة سيارة في التاريخ



وكالات / سما /

عرض مصمم السيارات البريطاني، أفضل خان، لوحة رقم سياراة تحمل الرمز "إف 1" للبيع مقابل 12 مليون و250 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 17 مليون و514 ألف دولار أميركي تقريبا.

واشترى خان اللوحة عام 2008 مقابل 440 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 629 ألف دولار أميركي تقريبا.

وعرض خان اللوحة عبر الموقع الإلكتروني " Plates4Less"، حيث ستصبح الأغلى في العالم إن بيعت، وذلك لارتفاع الرقم بعد إضافة الضرائب الحكومية البريطانية، ليصبح 14 مليون و700 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 21 مليون دولار أميركي تقريبا، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكان خان رفض عرضا لشراء لوحة سيارته المميزة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8 ملايين و578 ألف دولار أميركي تقريبا، إذ كان لا يزال يستخدمها مع سيارته "بوغاتي فيرون".

#سيارة

أخبار ذات صلة

مكابح

ماذا تعني إضاءة علامة ESP في لوحة القيادة؟

سيارة

أقوى سيارة SUV في العالم

0612023_1

كيف تسيطر على سيارة تنزلق فوق بقعة زيت؟

سيارات

سيارة NIO تقلد مقصورات سفر الاثرياء

سيارة

فيديو.. سيارة قابلة للطي!

بطارية سيارة تشحن بدقيقة واحدة

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

عدوان ينفي نية مالية غزة العودة للسيطرة على المعابر

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات