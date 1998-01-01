للبيع.. أغلى لوحة سيارة في التاريخ

وكالات / سما /

عرض مصمم السيارات البريطاني، أفضل خان، لوحة رقم سياراة تحمل الرمز "إف 1" للبيع مقابل 12 مليون و250 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 17 مليون و514 ألف دولار أميركي تقريبا.

واشترى خان اللوحة عام 2008 مقابل 440 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 629 ألف دولار أميركي تقريبا.

وعرض خان اللوحة عبر الموقع الإلكتروني " Plates4Less"، حيث ستصبح الأغلى في العالم إن بيعت، وذلك لارتفاع الرقم بعد إضافة الضرائب الحكومية البريطانية، ليصبح 14 مليون و700 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 21 مليون دولار أميركي تقريبا، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكان خان رفض عرضا لشراء لوحة سيارته المميزة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8 ملايين و578 ألف دولار أميركي تقريبا، إذ كان لا يزال يستخدمها مع سيارته "بوغاتي فيرون".