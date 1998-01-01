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"جثة مقطوعة الرأس" تروّع ألمانيا

الأربعاء 18 أبريل 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جثة مقطوعة الرأس" تروّع ألمانيا



غرائب و عجائب

 أطلقت ما بدت أنها جثة مقطوعة الرأس عملية كبيرة للشرطة في جنوب ألمانيا لتكون في النهاية مجرد دمية.

وقالت الشرطة في بادن-فورتمبرغ إن أحد المارة لاحظ ما يبدو أنها جثة مقطوعة الرأس مغطاة بالدم ملقاة عند مجرى جدول في رمستال، بالقرب من شتوتغارت، في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وطوق رجال الشرطة موقع الجريمة المفترضة وتم استدعاء رجال الإطفاء لسحب "الجثة"، التي كانت ترقد في مكان يصعب الوصول إليه.

وفي بيان، الثلاثاء، قالت الشرطة إنه بمجرد وصول رجال الإطفاء إلى الموقع تبين لهم أنها في الواقع دمية.

#جثة #ألمانيا

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