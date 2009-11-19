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الموساد الاسرائيلي : الهجوم الأخير كان شكليا ولم يضر بالمنشئات الكيماوية السورية

الثلاثاء 17 أبريل 2018 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد الاسرائيلي : الهجوم الأخير كان شكليا ولم يضر بالمنشئات الكيماوية السورية



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر رفيع في جهاز الموساد الإسرائيلي بأن أهداف الهجوم  الأمريكي الذي شنته على سوريا قبل أيام لم تتحقق ، حيث أنه لم تضر بالمنشئات الكيماوية السورية ، كما أن الهجمات لن تردع الأسد على العودة لاستخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى .

ووفقا لموقع يديعوت فقد أكد المصدر بأن ترامب قد قرر شن الهجوم على سوريا فقط لمجرد الإظهار بأنه قد رد على استخدام الأسد للكيماوي ، وليس بهدف تحييد هذه القدرات الكيماوية .

ووفقا لتقديرات مصادر رسمية أخرى في المنظومة الأمنية الإسرائيلية فإن الأسد قد نجح في الإحتفاظ ب10% من مخزون السلاح الكيماوي ، بعد التوقيع على اتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري عام 2013 .

كما أنه وفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن الأسد قد استخدم السلاح الكيماوي لأكثر من 100 مرة منذ التوقيع على إتفاق نزع السلاح الكيماوي عام 2013

#الموساد #سوريا #ترامب #اسرائيل

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