حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية تحمل مادة حارقة

غزة / سما /

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق كبير في الأراضي المحتلة المحيطة بموقع الكاميرا "الإسرائيلي" في منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة .

واحدث الحريق أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية للاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر شهود عيان ان حريقاً كبيراً اندلع في الأراضي المحتلة ظهر اليوم بسبب سقوط طائرة ورقية تحمل مادة حارقة.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان الجيش ينظر بخطورة بالغة الى استخدام الفلسطينيين في غزة لاسلوب الطائرات الورقية الحارقة والتي من شانها احداث اضرار شديدة في المستوطنات والحقول الزراعية المجاورة لغزة.

يتبع ..