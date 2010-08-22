جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية تحمل مادة حارقة

الثلاثاء 17 أبريل 2018 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية تحمل مادة حارقة



غزة / سما /

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق كبير في الأراضي المحتلة المحيطة بموقع الكاميرا "الإسرائيلي" في منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة .

واحدث الحريق أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية للاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر  شهود عيان ان حريقاً كبيراً اندلع في الأراضي المحتلة ظهر اليوم بسبب سقوط طائرة ورقية تحمل مادة حارقة.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان الجيش ينظر بخطورة بالغة الى استخدام الفلسطينيين في غزة لاسلوب الطائرات الورقية الحارقة والتي من شانها احداث اضرار شديدة في المستوطنات والحقول الزراعية المجاورة لغزة.

يتبع ..

#حريق #طائرة ورقية #غزة

أخبار ذات صلة

قصف اسرائيلي لمحيط مطار المزة واندلاع حريق كبير ودمشق تحذر تل ابيب

اندلاع حريق كبير شمال "اسرائيل" واعتقال عريس فلسطيني بتهمة احراق اشجار

حرق بطائرة ورقية

فيديو: فلسطينيون يضرمون النار في الحقول المتاخمة لمواقع عسكرية إسرائيلية بطائرة ورقية

حريق، اخوان، حريق/بقلم: تسفي بارئيل/هآرتس 7/8/2012

حريق، اخوان، حريق/بقلم: تسفي بارئيل/هآرتس 7/8/2012

سيجار في دكان مادة متفجرة / بقلم: بن كاسبيت / معاريف 8/10/2010

سيجار في دكان مادة متفجرة / بقلم: بن كاسبيت / معاريف 8/10/2010

مادة متفجرة لفظية: لماذا يتجاهلون التحريض/بقلم: دوري غولد/اسرائيل اليوم 22/8/2010

مادة متفجرة لفظية: لماذا يتجاهلون التحريض/بقلم: دوري غولد/اسرائيل اليوم 22/8/2010

الأكثر قراءة اليوم

حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية تحمل مادة حارقة

مالية غزة تعلن عن صرف رواتب موظفي القطاع الخميس المقبل

العفاسي يؤكد : " لن أسكت بعد الیوم عن جماعة الإخوان و حماس

يديعوت : إيران ستضرب اسرائيل خلال يوم الإستقلال

هل تنحدر ملكة بريطانيا من نسب النبي محمد؟

صور: الجيش المصري يعلن قتل أمير تنظيم داعش في سيناء

الموساد الاسرائيلي : الهجوم الأخير كان شكليا ولم يضر بالمنشئات الكيماوية السورية

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

وصول كشوفات تقاعد جديدة للعسكريين في غزة

الحمدلله

الحمدلله : يجب تسليم قطاع غزة كاملا ومرة واحدة و لن نقبل ان تكون الامور مجزئة

رواتب -ارشيفية

الشرق الاوسط : مخطط لإحالة جميع الموظفين في غزة إلى التقاعد المبكر

هنية - ارشيف

صحيفة : «حماس» ترفض عرضاً لوقف «مسيرة العودة» مقابل رفع الحصار

5 اصابات في قصف مدفعي على نقطة رصد تابعة لسرايا القدس شرق خانيونس