جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضابط إسرائيلي: حماس تمتلك ورقة كبيرة في مواجهتنا ونخشى خروج مئات الآلاف بيوم النكبة

الثلاثاء 17 أبريل 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي: حماس تمتلك ورقة كبيرة في مواجهتنا ونخشى خروج مئات الآلاف بيوم النكبة



وكالات

نقل موقع "ماكور ريشون " العبري عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، خشية جيشه من أن يتطور الحراك في غزة وتخرج مئات الآلاف فى ذكرى النكبة من غزة والضفة ولبنان في ظل سخونة الوضع على الجبهة الشمالية.

وأضاف الضابط الإسرائيلي الكبير، "أن مصر تحاول دعوة حماس للقاهرة لاحتواء الوضع من قبل أن يبدأ الحراك لكن هنية والسنوار رفضا الذهاب للقاهرة للقاء رئيس المخابرات المصري".

ولفت إلى أن "حماس الآن تمتلك ورقة قوة كبيرة في مواجهة إسرائيل وهى تجهز ليوم 15/5 , واضح بأن حماس في غزة التي لم ترسل هنية والسنوار للقاهرة ولا تريد أن توقف الحراك بل ستستمر فيه لفرض معادلة على إسرائيل".

وأكد أن جيش الاحتلال لا يستطيع الاستمرار في حالة الاستنزاف على حدود غزة، "فهناك المئات من الجنود لم يقضوا عيد الفصح مع أهاليهم بسبب الوضع الساخن هناك، بالإضافة ان ذلك يؤثر على تدريبات الجيش واستعداداته القتالية في ظل سخونة الجبهة الشمالية.

#حماس #الاحتلال #النكبة #مسيرات العودة

أخبار ذات صلة

ضابط إسرائيلي شارك في حرب غزة يروي تفاصيل مثيرة : حماس انتصرت علينا

ضابط "إسرائيلي": نستبعد حربا مع حماس ولكن اي حدث تكتيكي قد يتدحرج الى مواجهة شاملة

كفر عقب

مخطط إسرائيلي سري لهدم حي سكني كامل وتشريد مئات الفلسطينيين

تل أبيب تزعم : حماس تمتلك “سوبر ماركت” من الصواريخ المُستوردة والمحليّة الصنع

ضابط إسرائيلي: نتوقع سيناريوهات سيئة بخصوص أنفاق القسام

غزة -ارشيفية

ضابط إسرائيلي: غزة قد تتحول لقنبلة موقوتة ويحذر من تصعيد عسكري محتمل

الأكثر قراءة اليوم

سليماني يخطط للرد..جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف "الذراع الجوية" لإيران في سوريا

مالية غزة تعلن عن صرف رواتب موظفي القطاع الخميس المقبل

ضابط إسرائيلي: حماس تمتلك ورقة كبيرة في مواجهتنا ونخشى خروج مئات الآلاف بيوم النكبة

نبأ صادم لمنتخب مصر قبل انطلاق مونديال روسيا 2018

يديعوت : إيران ستضرب اسرائيل خلال يوم الإستقلال

غزة : تشكيل لجنة تحقيق في خطأ طبي تسبب في تهتك قدم رضيعة

الحرب الخفية ..الروس منعوا غواصة بريطانية من ضرب سوريا بالصواريخ المجنحة

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

الشرق الاوسط : مخطط لإحالة جميع الموظفين في غزة إلى التقاعد المبكر

هنية - ارشيف

صحيفة : «حماس» ترفض عرضاً لوقف «مسيرة العودة» مقابل رفح الحصار

5 اصابات في قصف مدفعي على نقطة رصد تابعة لسرايا القدس شرق خانيونس

اسرى

هنية : لدى المقاومة ما يمكن ان يحقق الحرية للاسرى التي ينتظرها شعبنا

حدود غزة -ارشيفية

حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية تحمل مادة حارقة