ضابط إسرائيلي: حماس تمتلك ورقة كبيرة في مواجهتنا ونخشى خروج مئات الآلاف بيوم النكبة

وكالات

نقل موقع "ماكور ريشون " العبري عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، خشية جيشه من أن يتطور الحراك في غزة وتخرج مئات الآلاف فى ذكرى النكبة من غزة والضفة ولبنان في ظل سخونة الوضع على الجبهة الشمالية.

وأضاف الضابط الإسرائيلي الكبير، "أن مصر تحاول دعوة حماس للقاهرة لاحتواء الوضع من قبل أن يبدأ الحراك لكن هنية والسنوار رفضا الذهاب للقاهرة للقاء رئيس المخابرات المصري".

ولفت إلى أن "حماس الآن تمتلك ورقة قوة كبيرة في مواجهة إسرائيل وهى تجهز ليوم 15/5 , واضح بأن حماس في غزة التي لم ترسل هنية والسنوار للقاهرة ولا تريد أن توقف الحراك بل ستستمر فيه لفرض معادلة على إسرائيل".

وأكد أن جيش الاحتلال لا يستطيع الاستمرار في حالة الاستنزاف على حدود غزة، "فهناك المئات من الجنود لم يقضوا عيد الفصح مع أهاليهم بسبب الوضع الساخن هناك، بالإضافة ان ذلك يؤثر على تدريبات الجيش واستعداداته القتالية في ظل سخونة الجبهة الشمالية.