كيف أُنظّف الحقائب الجلدية أو شنط اليد؟

وكالات / سما /

تُعتبر الحقائب الجلدية ومحافظ النقود أكثر المقتنيات عرضة لتشكُّل البقع؛ فغالباً ما توضع على الأرض. ويقوم كثيرٌ من الناس بتنظيف تلك الأشياء باستخدام الصابون المعتاد أو أي منظف آخر لمعالجة البقع، ولكنّه ليس الأسلوب الصحيح. فبقايا الصابون المتروكة على الجلد قد تمنع الجلد من التنفّس، مسببةً بقعاً جافةً وشقوقاً. لذلك، تستطيعين بدلاً من ذلك، اتباع هذه النصائح لمعرفة الطرق المثلى لتنظيف حقائبك أو محافظ النقود المصنوعة من الجلد:

يُمزج الصابون الخفيف مثل صابون الوجه أو منظف ملابس خفيف جداً مع الماء. ومن الأفضل أن تستخدمي ماءً معبأً في زجاحات أو ماءً مقطراً، إذا أمكن ذلك، لتجنّب أي جسيمات في ماء الصنبور.

يُسكب المزيج في زجاجة بخاخ، ويتمّ رشّه على قطعة قماش من المايكروفايبر أو إسفنجة. تجنّبي الرش فوق الجلد مباشرةً إذ يتسبّب ذلك في تشبّع الجلد أكثر من اللازم.

تُمسح البقعة برفق.

بعد ذوبان البقعة، تُترك الحقيبة أو شنطة اليد لتجفّ بصورة طبيعية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

تُمسح الحقيبة بعد جفافها تماماً بكمية صغيرة من مُرطّب الجلد لحماية المادة الخام.