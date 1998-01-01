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فيديو.. العثور على فضلات بشرية وحيوانية في مكياج

الثلاثاء 17 أبريل 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. العثور على فضلات بشرية وحيوانية في مكياج



وكالات / سما /

في جريمة غريبة من نوعها، عثرت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية مؤخرا، على مستحضرات تجميل تباع في السوق تحتوي على براز حيوانات وبكتيريا ونفايات بشرية.

وصادرت الشرطة مستحضرات التجميل، الخميس 12 نيسان/ أبريل الجاري، البالغ قيمتها 700 ألف دولار.

وتم ضبط المنتجات المقلدة في حملة شنتها الشرطة على 21 متجرا في منطقة الأزياء في مدينة لوس أنجلوس، بحسب ما ذكرته صحيفة "يو إس إيه توداي" نقلا عن محطة لوس أنجلوس التلفزيونية "كي إيه بي سي".

وشارك الضابط في شرطة لوس أنجلوس، النقيب مارك رينا، صورا للمكياج الذي تم حيازته.

وذكرت شبكة "كي تي إي إيه-5"، أن 6 أشخاص اعتقلوا، ومن المتوقع أن يواجهوا تهمة "تقليد العلامات التجارية الكبرى"، بينما أصدرت شرطة لوس أنجلوس أوامر بوقف 15 شخصا.

وبحسب ما ذكرته تقارير شبكة "كي إيه بي سي"، شنت شرطة لوس أنجلوس حملتها الأخيرة، في أعقاب تلقيها بلاغات بشأن هذه المستحضرات التجميلية، التي يستخدمها الناس للتغلب على الطفح الجلدي.

وقام الضباط بعمليات شراء سرية لهذه المنتجات، وذكرت المحطة أن تحليلها في مختبر الشرطة، كشف عن وجود بكتيريا وبراز حيوانات.

وشدد المحقق ريك إيشيتاني، من شرطة لوس أنجلوس، أن شركات مستحضرات التجميل، يجب أن تفي بمعايير السلامة الباهظة، بما أن مقلدي هذه المنتجات لا يفعلون.

#فضلات #مكياج

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