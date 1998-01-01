إسرائيل تتحسب لانتقام إيراني ردا على قصف مطار "التيفور"

انتشرت قوات ​جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في ​هضبة الجولان​ السوري المحتل، خشية تعرض إسرائيل لهجوم إيراني، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

ووفقا لصحيفة "​يديعوت أحرونوت"​، فإن انتشار ​الجيش​ جاء تسحبا لأي رد إيراني على قصف مطار "التيفور" العسكري السوري في حمص قبل أسبوع، والذي أدى إلى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي نفذ الغارة على "التيفور"، في حين نفى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان معرفته الجهة التي قصفت القاعدة السورية.

وفور تعرض "التيفور" للقصف، وضع الجيش الإسرائيلي نظام القبة الحديدية في حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة محتملة، تحسبا لرد إيران.