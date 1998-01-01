قناة عبرية: اسرائيل تعرض على حماس وقف مسيرات العودة مقابل رفع الحصار وبدء مباحثات تبادل الاسرى

غزة/سما/

كشف الصحفي عميت سيجال محلل الشئون السياسية للقناة العبرية الـ13، عن قيام حكومة نتنياهو بفتح ملف "تبادل الأسرى" مع حركة حماس..

وقال "أن إسرائيل قدمت عرضا الى المخابرات المصرية يقوم على أساس وقف التظاهر على الحدود مع غزة، في مسيرات العودة، مقابل فك الحصار عن القطاع، والبدء الفوري بمفاوضات تبادل الأسرى".

وقال أن تل أبيب مصابة بحالة رعب من الزحف الشعبي الفلسطيني المتوقع يوم 15 مايو (ايار) - يوم النكبة - .

وكان وفد من المخابرات العامة المصرية زار قطاع غزة لعدة ساعات والتقى قيادة حماس، وتم الإعلان عن قيام وفد من الحركة بزيارة القاهرة، في خطوة مفاجئة، والتي يصلها اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع وجود وفد من حركة فتح والجبهة الشعبية، دون اي حديث عن لقاءات بين الأطراف الثلاثة.