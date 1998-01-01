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"رؤيا إلهية" تتسبب بقتل إسرائيلية لطفلها الرضيع

الإثنين 16 أبريل 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رؤيا إلهية" تتسبب بقتل إسرائيلية لطفلها الرضيع



القدس/سما/

وجهت محكمة الاحتلال وجهت لسيدة يهودية تهمة قتل طفلها عمدا عن طريق إغراقه في حوض الاستحمام في أحد الفنادق بمدينة إيلات، جنوب فلسطين قبل نحو أسبوعين.

ونقلت يديعوت عن محكمة في مدينة بئر السبع إعلانها توجيه تهمة القتل العمد للأم، مبينة أن الأم أوردت عدة روايات لأسباب قتلها رضيعها الذي كان في شهره الأول غرقا إحداها أنها رأت "رؤيا إلهية" تقوم فيها بوضع الطفل في حوض الاستحمام المليء بالماء، وسينهض بقوته الذاتية ويخرج من الحوض.

لكن الفحص الجنائي، كما ذكرت الشرطة بيّن أن الرضيع تعرض للإغراق أربع مرات على الأقل قبل وفاته.

وقال محامو الأم إنهم رأوا أنها مريضة نفسيا من اللقاء الأول بها وطالبوا بتقديمها للعلاج، وأصدرت المحكمة بناء على ذلك أمر بالعلاج القسري لها.

#قتل #رضيع

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