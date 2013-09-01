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تعرف على قائمة الطعام التي أعدها العاهل السعودي لرؤساء ووفود القمة العربية

الإثنين 16 أبريل 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على قائمة الطعام التي أعدها العاهل السعودي لرؤساء ووفود القمة العربية



الرياض / وكالات /

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، امس (الأحد)، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وذلك في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران.

كما حضر المأدبة الأمراء والوزراء وكبار ضيوف القمة.

وتضمنت قائمة طعام الغداء التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، مجموعة من الأصناف المتنوعة، إذ احتوت على "تشكيلة من المقبلات الباردة والساخنة، وجراد البحر الاسكا مع السلمون المدخن، وكافيار واسترا، وسمك القد الأسود، وسوتيه بوك تشوي، ومخللات شيميجي بالفطر، إضافة إلى لحم العجل المغذى بالحليب مع موس اللفت، وجذور الخضروات المطهية، وصلصة الموريل، وصدور الدجاج المطهي بالفرن مع صلصة الترافل الطازج، وكذلك تشكيل،  مختارة من المطبخ السعودي".

كما جاء في القائمة "كورة البندق مع شوكولاتة الدانة كويز، وكريمة البندق، وفالرونا قوناجا، وشرائح الفواكه الموسمية".

#قائمة الطعام

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