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اللواء زامير : لا زالت أمامنا تحديات كبير للقضاء على أنفاق حماس بغزة

الإثنين 16 أبريل 2018 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء زامير : لا زالت أمامنا تحديات كبير للقضاء على أنفاق حماس بغزة



عكا للشؤون الإسرائيلية

صرح قائد المنطقة الجنوبية، في الجيش الإسرائيلي، اللواء "ايال زامير" بأن هناك تحديات كبيرة امام الجيش الإسرائيلي للقضاء على تهديد الأنفاق القادمة من قطاع غزة.

وقال "زامير" خلال اجتماعه مع قادة مجالس الغلاف، مساء أمس الأحد، "إن الجيش الإسرائيلي يعمل فوق وتحت الأرض من أجل القضاء على أنفاق حماس القادمة من غزة".

وأشار اللواء زامير، إلى أن الإعلان عن اكتشاف وتدمير النفق بالأمس، دليل على حالة الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس بقطاع غزة، مؤكداً: "إن الطريق لا زالت طويلة نحو تقليل الأخطار القادمة من القطاع".

وتوعد اللواء زامير ببذل مجهودا كبيرا، من أجل القضاء على كل الأنفاق الهجومية المخترقة للحدود الإسرائيلية في  مدة أقصاها عام.

#اللواء زامير #أنفاق #حماس

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