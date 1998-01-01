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فيديو: فلسطينيون يضرمون النار في الحقول المتاخمة لمواقع عسكرية إسرائيلية بطائرة ورقية

الإثنين 16 أبريل 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فلسطينيون يضرمون النار في الحقول المتاخمة لمواقع عسكرية إسرائيلية بطائرة ورقية



القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إخباري ، أن فلسطينيين من قطاع غزة قاموا لليوم الثاني على التوالي بإرسال طائرة ورقية تحمل قنبلة مولوتوف فوق السياج الأمني مع القطاع لتتعداه وتسقط داخل إسرائيل .

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” في موقعها الإلكتروني أن القنبلة سببت حريقا في منطقة كيسوفيم الغابية في المجلس الاقليمي اشكول جنوب إسرائيل، ويتعامل معها رجال إطفاء الحرائق.

واضافت انه لم ترد تقارير عن اصابات بشرية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود بين القطاع وإسرائيل حالة من التوتر، أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينيا غالبيتهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، منذ بدء “مسيرات العودة” التي يجري تنظيمها أيام الجمع بدءا من الثلاثين من الشهر الماضي

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