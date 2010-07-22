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اسرائيل تبعث برسلة تحذير الى بوتين .. هذا ما جاء فيها

الأحد 15 أبريل 2018 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبعث برسلة تحذير الى بوتين .. هذا ما جاء فيها



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية السابعة اليوم ان إسرائيل بعثت خلال الأيام الأخيرة رسالة واضحة الى روسيا، وبموجبها فان بيع منظومة الدفاع الجوي المتطورة ضد الصواريخ S-300 يعتبر تجاوزا للخط الأحمر بينهما.

واشار مصدر سياسي كشف عن تمرير المحادثة الى ان الرسالة نقلتها إسرائيل بعد اعلان وزارة الدفاع الروسية على ان موسكو ستعيد النظر حول بيع أسلحة للسوريين بعد الضربة الثلاثية السبت ضد سوريا التي قادتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا.

امتلاك منظومة S-300 يمكن ان يشكل نقلة نوعية كبيرة جدا للدفاعات الجوية السورية، التي تعتمد اليوم على منظومة امتلكتها ابان فترة الاتحاد السوفياتي السابق، ومنذ ذلك الحين لم توافق أي دولة ان تبيع للآسد الاب أو الأسد الابن، منظومة متطورة من هذا القبيل.

وليس من الواضح، ان كانت الرسالة التي نقلتها إسرائيل، يمكن ان تؤثر بالفعل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته. ويشار الى انه في عام 2016 جددت روسيا صفقة بيع نفس المنظومة الى ايران والتي كانت قد جمدت بعد العقوبات الدولية التي فرضت على ايران.

#اسرائيل #بوتين #تحذير

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