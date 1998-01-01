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جيش الإحتلال يكشف عن المختبر الذي يتم بواسطته الكشف عن انفاق غزة

الأحد 15 أبريل 2018 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يكشف عن المختبر الذي يتم بواسطته الكشف عن انفاق غزة



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن المعمل التكنولوجي الذي يتم بواسطته الكشف عن الانفاق، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن المعمل أو المختبر الذي أقيم منذ عامين، تم بفضله الكشف عن خمسة أنفاق على الحدود مع قطاع غزة وتدميرها.

وقالت القناة السابعة، إن المعمل موجود في فرقة غزة، تحت قيادة ضابط برتبة رائد من سلاح الهندسة، ومعه يعمل الجنود أصحاب الكفاءات والخبرات التكنولوجية والهندسية بالجيش.

وبحسب القناة العبرية، يشمل المعمل فنيين وتكنولوجيين ومهندسين وكهربائيين وفيزيائيين وخبراء جيولوجيا وأعضاء من جنود الاستخبارات.

وأضافت السابعة، أن هذا المعمل يعتبر بمثابة الذراع التكنولوجي للجيش، الذي يسهم في عمليات الكشف عن الأنفاق، وأن عملية الكشف عن الأنفاق تتم بالتعاون بين عدة علماء وخبراء في عدة مجالات.

 وأشارت القناة الى أن هذا المختبر يعمل على تطوير وسائل وتقنيات جديدة للكشف عن الأنفاق.

#جيش الإحتلال #انفاق #غزة

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