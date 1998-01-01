جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سيارات

سيارة مرسيدس طراز 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه

الأحد 15 أبريل 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيارة مرسيدس طراز 1957 تباع بأكثر من 20 مليون جنيه



وكالات / سما /

علنت صالة المزادات" RM Sotheby's "، عن بيع سيارة مرسيدس مميزة، بمركز مؤتمرات مقاطعة بروارد، التي تقع بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيارة مرسيدس الكلاسيكية الفريدة من نوعها من طراز رودستر sl 300 ، تعرض للبيع وهي في حالة جيدة جداً منذ عام 1957 سنه انتاجها، والتي قطعت مسافة 59545 كيلو متر فقط حتي الأن.

وزودت سيارة مرسيدس الرياضية بمحرك كبير مكون من 6 أسطوانات بقوة تصل إلي 240 حصان، ولم تنتج مرسيدس سوي 73 نسخة فقط من هذا المحرك حول العالم .

وتعد السيارة فريدة من نوعها لاحتفاظها بطلاء المصنع الأصلي، محركها الأصلي ومفتاح السيارة الأصلي أيضاً .

ومن جانبه قال "غورد داف"، رئيس قسم المزادات في RM Sotheby’s نحن سعداء بنتائج بيع سيارة مرسيدس الفريدة في الأسبوع الماضي.

وتابع "داف" لقد لاحظ العملاء ومحللو السوق على حد سواء الجودة المتزايدة للسيارات المعروضة، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات على مدار العام.

وأضاف في تصريحه، "لقد رأينا عروضاً بأسعار قوية، واثبتت مرسيدس 300 SL أنها تستحق هذه المنافسة الكبيرة.

وبيعت السيارة بمبلغ 830 ألف جنيه أسترليني ( أي ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريباً)، وستذهب جميع الأرباح إلى الأعمال الخيرية.

#سيارة مرسيدس

أخبار ذات صلة

صور .. مرسيدس جي كلاس هي سيارة المشاهير من الأميرات إلى نجوم الفن!

الوحيدة من نوعها .. سيارة فيراري تباع في مزاد علني قريباً

AAn4mtt

الحل الناجع للزحام المروري .. سيارة طائرة بنصف مليون!

AAm7d4D

مرسيدس بحلتها الجديدة

AAmFiEO

مرسيدس تكافئ موظفيها بعد تغلبهم على بي ام دبليو في المبيعات

مرسيدس

جيلي الصينية تقترب من شراء حصة في مرسيدس بقيمة 17.7 مليار ريال

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

عدوان ينفي نية مالية غزة العودة للسيطرة على المعابر

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات