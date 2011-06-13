نتنياهو يعلن دعم اسرائيل الكامل للعدوان الثلاثي على سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن دعم بلاده الكامل للضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع عسكرية في سوريا .

موقف نتنياهو ورد في بيان صادر عن مكتبه قال فيه: " قبل عام، أكدت أن إسرائيل تدعم في شكل كامل قرار الرئيس دونالد ترامب التعبئة ضد استخدام وانتشار الاسلحة الكيميائية"، مؤكدا أن هذا الدعم "لم يتغير".

وتابع نتنياهو في البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية: "صباحا أظهرت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أن التزامها لا يقتصر على تصريحات مبدئية".

وشدد على أنه "يجب أن يكون واضحا للرئيس الأسد أن جهوده المستمرة لحيازة أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، وازدراءه غير المقبول للقانون الدولي وسماحه لإيران وحلفائها بالتمركز عسكريا في سورية يعرض سورية للخطر".

ذات الموقف عبر عنه وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال إن "الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في سورية رسالة مهمة لإيران وجماعة حزب الله اللبنانية".

وقال غالانت على تويتر” استخدام الأسلحة الكيماوية يتجاوز خطا أحمر لم يعد من الممكن للإنسانية أن تتجاهله“.

وأضاف” الهجوم الأميركي رسالة مهمة لمحور الشر إيران وسوريا وحزب الله“.

يشار على أنه تم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية بحسب الاذاعة الرسمية الاسرائيلية.