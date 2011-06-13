جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلن دعم اسرائيل الكامل للعدوان الثلاثي على سوريا

السبت 14 أبريل 2018 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن دعم اسرائيل الكامل للعدوان الثلاثي على سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن دعم بلاده الكامل للضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع عسكرية في سوريا .

موقف نتنياهو ورد في بيان صادر عن مكتبه قال فيه: " قبل عام، أكدت أن إسرائيل تدعم في شكل كامل قرار الرئيس دونالد ترامب التعبئة ضد استخدام وانتشار الاسلحة الكيميائية"، مؤكدا أن هذا الدعم "لم يتغير".

وتابع نتنياهو في البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية: "صباحا أظهرت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أن التزامها لا يقتصر على تصريحات مبدئية".

وشدد على أنه "يجب أن يكون واضحا للرئيس الأسد أن جهوده المستمرة لحيازة أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، وازدراءه غير المقبول للقانون الدولي وسماحه لإيران وحلفائها بالتمركز عسكريا في سورية يعرض سورية للخطر". 

ذات الموقف عبر عنه وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال إن "الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في سورية رسالة مهمة لإيران وجماعة حزب الله اللبنانية".

وقال غالانت على تويتر” استخدام الأسلحة الكيماوية يتجاوز خطا أحمر لم يعد من الممكن للإنسانية أن تتجاهله“.

وأضاف” الهجوم الأميركي رسالة مهمة لمحور الشر إيران وسوريا وحزب الله“.

يشار على أنه تم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية بحسب الاذاعة الرسمية الاسرائيلية.

#نتنياهو #اسرائيل #سوريا #اميركا

أخبار ذات صلة

السيسي نتنياهو ترامب - ارشيف

هارتس : دراما الاتصال الثلاثي.. نتنياهو لترامب وترامب للسيسي

الثلاثي المقدس الجديد/بقلم: نداف هعتسني/معاريف 13/6/2011

الثلاثي المقدس الجديد/بقلم: نداف هعتسني/معاريف 13/6/2011

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يهدد داعش في سوريا بعد اشتباك اليوم

الثلاثي المقدس لا يريدون الديمقراطية / بقلم: ناحوم برنياع / يديعوت 14/11/2011

الثلاثي المقدس لا يريدون الديمقراطية / بقلم: ناحوم برنياع / يديعوت 14/11/2011

نتنياهو يأمر وزراءه بالتزام الصمت حيال هجمات سوريا

سوريا: بين سيء واسوأ \ بقلم: أوري هايتنر \ اسرائيل اليوم

الأكثر قراءة اليوم

الوفد المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت لعدة ساعات

صور ..اربعة شهداء بانفجار " توكتوك" شرق رفح جنوب قطاع غزة

بالفيديو.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم ؟

استشهاد واصابة 23 جنديا مصريا ومقتل 14 ارهابيا وسط سيناء

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ في أنحاء مصر لمدة 3 اشهر

"نيويورك تايمز" تكشف سبب محدودية العدوان الثلاثي على سوريا

السلطات المصرية تستأنف العمل في معبر رفح بعد توقف لساعات

الأخبار الرئيسية

نفق

فيديو وصور: الاحتلال يزعم تدمير نفق كبير لحماس قرب حدود غزة باستخدام مواد كيميائية

عملية

فيديو وصور .. كتائب القسام تكشف : الشهيد حجيلة شارك بعملية "ناحل عوز 2014"

جيش الاحتلال يعتقل 23 مواطنا في الضفة بينهم قيادي من حماس

الاحمد - ارشيف

الأحمد يكشف : تأخير رواتب موظفي غزة "خلل فني"

سوريا - ارشيف

فيديو ..الجيش السوري يعلن تطهير كامل بلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق

الاتصالات الفلسطينية