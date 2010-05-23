جنود سابقون في جيش الاحتلال: قتل المتظاهرين العزل في غزة يشعرنا بـ”العار”

القدس المحتلة / سما /

اعتبر جنود إسرائيليون سابقون أن قتل جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين في غزة عار، وقال الجنود في رسالة نشرتها صحيفة (الغارديان) “أن قتل جيش الاحتلال للمتظاهرين العزل هو نتاج آخر للاحتلال وللحكم العسكري على ملايين الفلسطينيين، بأوامر من قيادة ظالمة أخرجت الأخلاق عن مسارها”.

و اعتبر الجنود حسبما نشرت صحيفة الغارديان “إن إيذاء الأبرياء في غزة هو جزء من هدف القيادة للحفاظ على نظام الاحتلال، ويجب ألا نسمح باستمراره”.

و ضمن رسالتهم التي نشرتها الغارديان، عبر الجنود عن أسفهم وعارهم من قتل المتظاهرين السلميين في غزةوتضيف الرسالة: “نحن مجموعة من المقاتلين السابقين في فرق القناصة، نمتلئ بالعار والحزن: على الأوامر التي تخلو من كل خلق ومبدأ .. ولتي تسمح للقناصة بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل”.

ونشرت الصحيفة اسماء الجنود الموقعين على الرسالة وهم:غيل فيرمون ناحال الكتيبة خمسين، أميت غولدبرغ وحدة ناداف، ويمان ناهال الاستطلاع، أفنير جفارياهو باراترووبس وحدة مضاد الدبابات، رون زايدل ناحال الكتيبة 931″ .