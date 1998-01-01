"واللا" العبري: الجيش الاسرائيلي يخشى هجوم مفاجئ من حماس خلال مسيرات اليوم

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واللا" العبري نقلاً عن الجيش الاسرائيلي خشيته من أن تقوم حماس خلال المظاهرات اليوم الجمعة بتنفيذ هجوم مفاجئ.

وهدد الجيش الاسرائيلي حركة حماس ما وصفه بالتمادي في الهجمات والاستفزازات عند الحدود، والتي قد تجد نفسها في حرب أكثر صعوبة من حرب 2014 الأمر الذي قد يفقدها الحكم في غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن أكبر مخاوف الجيش الإسرائيلي ليس من المظاهرات عند السياج الفاصل أو من الاستفزاز، ولكن من هجمات حماس بالقرب من السياج، ويعتقد الجيش أن حماس ستواصل مضايقة الجنود على طول السياج الحدودي على الأقل حتى المظاهرة الضخمة في يوم النكبة في 15 مايو حيث ستحشد المنظمة حماس قوتها ومواردها لذلك.

وزعمت جيش الاحتلال أنه لا توجد نية لديهم لإلحاق الضرر بالمتظاهرين الفلسطينيين ما لم يدخلوا المنطقة المحظورة عند السياج الفاصل.

المصدر : ترجمة مؤمن مقداد