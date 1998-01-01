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مريض سرطان يربح 117 مليون دولار بسبب "بودرة الأطفال"

الجمعة 13 أبريل 2018 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مريض سرطان يربح 117 مليون دولار بسبب "بودرة الأطفال"



غرائب و عجائب

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شركة "جونسون آند جونسون" تلقت حكما بدفع مبلغ إضافي قدره 80 مليون دولار إلى رجل يزعم أن بودرة الأطفال تسببت له بمرض السرطان، ليصل بذلك إجمالي أرباحه إلى 117 مليون دولار.

وأقام ستيفن لانزو، 46 عاما، دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أن تم تشخيص إصابته بورم الظهارة المتوسطة في عام 2016، حيث يقول إنه كان بسبب "منتجات البودرة" التي استخدمها لأكثر من 30 عاما.

وزعمت الدعوى التي رفعها لانزو وزوجته كندرا أن الشركة تعرف أن منتجاتها ملوثة وتتسبب في السرطان، لكنها لم تفعل شيئاً لتحذير الزبائن.

وفي الأسبوع الماضي، قضت المحكمة بمنح مبلغ 30 مليون دولار للانزو، الذي يشتغل مصرفيا في نيوجيرسي، و7 ملايين أخرى لزوجته.

وتضاعفت أرباح المريض أكثر من ثلاث مرات، يوم الأربعاء، حين أمرت المحكمة بمنح مبلغ 80 مليون دولار إضافي للرجل كـ"تعويضات تأديبية".

وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم وستواصل الدفاع عن سلامة منتجاتها.

#مريض سرطان #بودرة الاطفال

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